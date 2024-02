Un approfondimento di 60 minuti sul mondo dell’auto, arricchito da test, interviste, anteprime, reso ancora più autorevole grazie al contributo di manager del settore, tecnici, collaudatori e opinion leader. Servizi realizzati in location internazionali, ma anche a casa di personaggi dell’automobilismo che spesso sono ospiti negli studi di Safe-Drive. Non manca uno sguardo al Motorsport, con approfondimenti e talk show sulle competizioni a quattro ruote. Ogni servizio di “Safe-Drive Guida ai Motori” cerca una notizia, stimola un giudizio, con l’obiettivo di offrire una corretta informazione all’appassionato pubblico.

Un lavoro complesso e affascinante, svolto con il contributo di una redazione e collaboratori specializzati nei diversi settori.

In onda su Antenna Sud il giovedì alle 22.45

