Riti della Settimana Santa di Taranto in diretta su Antenna Sud

Le emozionanti celebrazioni della Settimana Santa di Taranto tornano in diretta sulle frequenze di Antenna Sud, canale 14 del digitale terrestre, in streaming su antennasud.com e sulla pagina Facebook ufficiale dell’emittente.

Le processioni e i riti, cari alla tradizione tarantina e a tutti i telespettatori della Puglia e della Basilicata, saranno trasmessi portando gli spettatori nelle vie dei pellegrinaggi, nella suggestiva Città Vecchia e nel Borgo.

Dalle 23 del Giovedì Santo fino alle prime ore del Sabato Santo, Antenna Sud accompagnerà il pubblico: dalla Processione dell’Addolorata al Misteri, con la voci del direttore Gianni Sebastio, di Gianmarco Sansolino e Leo Spalluto.

Il Gruppo Editoriale Domenico Distante garantisce un’esperienza imperdibile per il pubblico locale e internazionale tramite lo streaming sul sito www.antennasud.com/streaming/, con un’enfasi particolare sulle forze impiegate nelle regie mobili, giornalistiche e tecniche, per offrire immagini suggestive e cariche di emozione. Antenna Sud si riafferma così come l’emittente di riferimento per l’informazione, sempre al fianco dei territori e delle persone della Puglia e della Basilicata.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author