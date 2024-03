Marina di Ginosa, 29enne arrestato per maltrattamenti e rapina

I Carabinieri di Marina Ginosa hanno arrestato in flagranza un uomo di 29 anni, di nazionalità romena, per maltrattamenti in famiglia e rapina ai danni della moglie, anche lei di nazionalità romena e residente in un comune del materano.

L’arresto è scaturito da una denuncia presentata dalla vittima poco dopo essere stata aggredita fisicamente dall’ex marito e rapinata del suo telefono cellulare, alcuni anelli e della carta d’identità.

Grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri nell’abitazione dell’uomo, dopo una perquisizione domiciliare è stato possibile recuperare tutti gli oggetti sottratti alla donna. Sulla base delle prove raccolte, i Carabinieri hanno proceduto con l’arresto dell’uomo, ora ai domiciliari.

