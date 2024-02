Reti bianche in Campania, Gelbison-Barletta 0-0

CAPACCIO PAESTUM (SA) – Un punto in trasferta per il Barletta, che al Vaudano di Capaccio Paestum ottengono un pareggio per 0-0. I risultati dagli altri campi non aiutano i biancorossi, che tornano momentaneamente in zona playout. Domenica al Puttilli c’è il Manfredonia.

