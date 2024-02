Gol ed emozioni al “Franco Scoglio”: Messina-Picerno finisce 2-2

Il Picerno spreca due gol di vantaggio ed esce con un punto dal Franco Scoglio di Messina in una gara dai due volti: lucani padroni del campo nella prima frazione di gioco, molto più Messina nella ripresa. Di Santarcangelo, doppietta, Emmausso e Zunno le reti che hanno sancito il 2-2 finale.

In cronaca: Picerno pericolosissimo al 4’: Albertini sfonda da destra e lascia partire un gran diagonale che Fumagalli devia in angolo. Il vantaggio arriva però al 20’ con Santarcangelo: Fumagalli respinge la conclusione di Murano ben servito da D’Agostino ma nulla può sul tap-in del 16 che segna così il suo quarto gol in campionato. Bolide di Firenze che termina alto al 23’ mentre il Picerno al 26’ sfiora il raddoppio sempre con Santarcangelo che questa volta si vede respingere la conclusione ravvicinata da uno strepitoso Fumagalli. Merelli salva la sua porta al 29’ uscendo in maniera provvidenziale su Luciani, poi al 40’ il Picerno raddoppia: punizione di Pitarresi e scelta di tempo perfetta di Santarcangelo che fa doppietta e 0-2.

Modica inserisce Ragusa e Frisenna e cambia la partita. L’ex Sassuolo trova l’1-2 al 14’ ma l’arbitro annulla per fuorigioco. È tutto buono, invece, al 23’ quando Merelli scivola e mette in condizione Emmausso di depositare in rete a porta vuota il gol che accorcia le distanze per il Messina. I siciliani, rinvigoriti, la pareggiano alla mezz’ora con una gran rovesciata di Zunno, perfetto nel coordinarsi e battere Merelli su un cross proveniente da destra. La stanchezza ha la meglio dell’ultimo quarto d’ora. Non succede più nulla con le due squadre che chiudono su un 2-2 che accontenta più i siciliani dei lucani.

Messina-Az Picerno 2-2

Marcatori: 20’ e 41’ Santarcangelo; 22′ st Emmausso; 31′ st Zunno.

Messina: E. Fumagalli, Ortisi, Dumbravanu, Polito, Lia (28′ st Salvo), Franco, Firenze (1’ st Frisenna), Rosafio (46′ st Scafetta), Zunno, Luciani (1’ st Ragusa), Emmausso (46′ st Plescia). A disp.: Piana, Di Bella, Manetta, Zona, J. Fumagalli, Giunta, Civilleri, Signorile, Cavallo. All. Giacomo Modica.

Picerno: Merelli, Pagliai (20′ st Novella), Pitarresi, Allegretto, Gallo (37’ Ciko), Murano, Gilli, Santarcangelo (40′ st Petito), Albertini, Guerra, D’Agostino (1′ st Graziani). A disp.: Esposito, Summa, Cecarelli, Savarese, Cadili, Albadoro. All. Emilio Longo.

Arbitro: Lovison di Padova (Paggiola di Legnago e Masciale di Molfetta)

Ammoniti: Firenze, Rosafio e Zunno.

Recupero: 3’pt 4’st.

