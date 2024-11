Reti bianche e fischi allo “Zaccheria”, Foggia-Casertana termina 0-0

Non va oltre lo 0-0 il Foggia di Zauri che non batte la Casertana allo Zaccheria e non dà continuità al successo interno contro la Juve Next Gen di cinque giorni fa. Pari e niente gol in uno “Zaccheria” spento che fischia al termine del match.

FOG 0-0 CAS

Foggia (4-3-2-1): Perina; Salines, Parodi, Camigliano, Felicioli; Da Riva, Pazienza (66′ Vezzoni), Mazzocco; Orlando (66′ Zunno), Sarr (31′ Santaniello), Millico (87′ Emmausso). All. Zauri.

Casertana (4-2-3-1): Vilardi; Gatti, Kontek, Bacchetti; Paglino, Damian (87′ Matese), Collodel, Falasca; Proia (81′ Capasso), Deli (72′ Bianchi); Bakayoko (87′ Iuliano). All. Iori.

Arbitro: Restaldo di Ivrea.

Ammoniti: Salines (F), Millico (F), Pazienza (F), Vezzoni (F).

Angoli: 7-4

