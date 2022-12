Condividi su...

REGGIO CALABRIA – Il Var fa esultare e toglie la gioia. Il Bari si vede annullare un gol, la Reggina togliere un rigore e al Granillo finisce 0-0. I biancorossi restano a -3 dalla seconda della classe e conquistano l’ottavo risultato utile consecutivo. In cronaca: Mignani inserisce Bellomo per lo squalificato Maiello, Maita fa il play, il centrocampista di Bari Vecchia va sul centro destra. A sinistra confermato Mazzotta, in avanti Botta e Folorunsho dietro Antenucci. La prima occasione è della Reggina con una conclusione dalla distanza di Majer deviata da Di Cesare in calcio d’angolo. Al 9’ il Bari passa con Dorval: il difensore biancorosso vince un contrasto con Majer, avanza verso la porta avversaria e batte Colombi. Fabbri annulla dopo l’intervento del Var per un tocco con un braccio del difensore francese. Al 18’ Folorunsho ci prova con una botta dalla distanza che non inquadra di poco la porta. Ancora Di Cesare provvidenziale al minuto 24. Il capitano devia quel tanto che basta l’assist di Fabbian per Rivas ed evita una grande occasione per i padroni di casa. Al 33’ Caprile, fresco di convocazione in nazionale, si allunga per deviare in angolo una conclusione di Menez, bravo a liberarsi di Bellomo con un bel controllo d’esterno. Al 42’ ancora Reggina pericolosa: traversone di Hernani, Fabbian la prolunga di testa, Canotto non riesce a chiudere sul secondo palo. Al 20’ della ripresa il direttore di gara assegna un calcio di rigore alla Reggina per un contatto in area Mallamo-Gori. Il Var però corregge la decisione, il centrocampista del Bari ha toccato prima il pallone. Negli ultimi minuti Folorusnho spara una gran botta a lato, sul finale Caprile devia in angolo una conclusione di Ricci. Finisce così, il Bari continua la striscia positiva e a Santo Stefano al San Nicola arriva il Genoa.