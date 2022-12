Monopoli: Pancaro, ‘Siamo ancora in tempo per nostri obiettivi’

Condividi su...

“Sappiamo che ci sono ancora dei problemi da risolvere, ma con questo successo siamo ancora lì, in tempo per centrare quelli che erano gli obiettivi del club a inizio stagione. Faccio i complimenti ai ragazzi perché hanno dato più di quello che avevano per portare a casa la vittoria, a dimostrazione di quanto questo gruppo sia unito e con dei valori. Sono contento per il successo, ma non riesco a godermelo appieno perché la morte di Sinisa Mihajlovic mi ha schioccato (sono stati compagni di squadra alla Lazio, ndr). Il mio pensiero va ad Arianna e alla sua famiglia: Sinisa era un granissimo uomo, sarà difficile colmare il suo vuoto. Altri due infortuni? È una costante di questa stagione, faremo le conta e andremo a Taranto a giocarcela”.