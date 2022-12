Condividi su...

Il derby di Melbourne tra City e Victory è stata interrotto quando alcuni tifosi hanno invaso il campo colpendo in faccia con un secchio di metallo il portiere Tom Glover, che ha subito una commozione cerebrale. I tifosi protestavano contro la decisione della Lega calcio australiana di assegnare le finali del campionato a Sydney per i prossimi tre anni: avevano annunciato di lasciare lo stadio dopo 20 minuti, ma gli ultras del Victory hanno assalito il portiere del City, Tom Glover, che sembrava aver lanciato un oggetto contro la curva. Un altro bengala aveva colpito, in precedenza, un cameraman della tv sulla schiena. Dopo l’interruzione, le squadre hanno lasciato definitivamente il campo.

Follia in campo nel derby di Melbourne 😱pic.twitter.com/astCZx2RWa — GOAL Italia (@GoalItalia) December 17, 2022