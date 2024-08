Rapina in serata a Lequile, s’indaga

Con il volto coperto da un casco integrale avrebbe fatto irruzione all’interno del locale commerciale, minacciando il titolare di consegnare l’incasso della giornata.

Poi, uscito con il registratore di cassa, avrebbe raggiunto un complice, anch’esso con volto travisato, che lo attendeva all’esterno, a bordo di uno scooter per darsi alla fuga.

È quanto accaduto nella serata di venerdì 30 agosto a Lequile (Le) dove, in via Cavour, due malviventi hanno messo a segno una rapina ai danni di un’attività di rivendita del posto. L’episodio si è verificato poco dopo le 20.

Vedendosi puntare una pistola contro, probabilmente giocattolo, il titolare dell’attività ha accusato un malore, motivo per il quale è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118. Questi ultimi, dopo un primo soccorso sul posto, hanno provveduto al trasferimento dell’uomo presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce per accertamenti. I passanti e clienti del locale, che hanno assistito alla scena, hanno allertato anche i carabinieri della stazione di San Pietro in Lama e i militari del Nucleo Radiomobile di Lecce, i quali hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei due malviventi, anche con l’ausilio delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e le testimonianze dei presenti. L’ammontare stimato della refurtiva dovrebbe essere di circa mille euro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author