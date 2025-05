Centinaio elogia il Salento: “Modello di turismo per tutta l’Italia”

Durante un incontro istituzionale tenutosi a Martano (Lecce), Gianmarco Centinaio, vicepresidente del Senato, ha rivolto parole di forte apprezzamento al Salento, indicandolo come una delle eccellenze del Mezzogiorno e come modello da seguire a livello nazionale per lo sviluppo turistico.

Centinaio ha lodato la capacità della Puglia di valorizzare il proprio patrimonio paesaggistico, storico e culturale, trasformandolo in un vero e proprio motore economico. Il successo del territorio, ha osservato, risiede soprattutto nella sua vocazione naturale all’accoglienza e nell’efficienza organizzativa dimostrata negli anni.

In particolare, il Salento si sarebbe distinto nel saper attrarre un turismo di fascia alta, intercettando un segmento di visitatori ad alta capacità di spesa. “Con queste risorse – ha dichiarato – si possono finanziare iniziative per tutti, anche per chi ha meno disponibilità economiche”, sottolineando l’importanza di una redistribuzione virtuosa degli introiti derivanti dal turismo.

Il senatore ha inoltre toccato un tema sensibile come quello della criminalità organizzata nel settore turistico, affermando che è fondamentale dotarsi di strumenti efficaci di prevenzione per contrastare le infiltrazioni mafiose. Un monito che si accompagna alla denuncia dell’eccessiva burocrazia, indicata come uno dei principali ostacoli agli investimenti.

“Quello che ha fatto la Puglia è l’esempio che dovrebbe seguire l’Italia”, ha concluso Centinaio, lanciando un appello affinché il modello salentino diventi punto di riferimento per tutte le regioni italiane impegnate nella valorizzazione sostenibile del proprio territorio.

