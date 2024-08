Auto in fiamme a Martina Franca: intervento tempestivo dei vigili del fuoco

Un incendio ha scosso la tranquillità di via Serranuda a Martina Franca nella mattinata di sabato 31 agosto. Un’automobile in sosta ha preso improvvisamente fuoco per cause accidentali ancora da chiarire.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Grazie al loro tempestivo intervento, l’incendio è stato circoscritto in breve tempo, evitando il propagarsi alle auto vicine e a eventuali edifici.

Fortunatamente, non si registrano danni a persone, né gravi conseguenze per le cose, se non i danni subiti dal veicolo.

