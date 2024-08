Bisceglie: pota albero e muore folgorato, Procura Trani apre inchiesta

La Procura di Trani ha aperto un’inchiesta per fare chiarezza sull’incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a Bisceglie, nel nord Barese, dove un uomo di 58 anni originario di Molfetta è morto folgorato mentre stava potando un albero. Il mezzo dotato di cestello elevatore in cui era al lavoro la vittima è stato sottoposto a sequestro, mentre la salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria per un primo esame necroscopico. Non è escluso che possa essere disposta l’autopsia. Al momento non è chiaro se il 58enne sia un operaio oppure il titolare della ditta che stava eseguendo i lavori di potatura in strada Santa Croce. Su quanto accaduto indagano i carabinieri coadiuvati da personale dello Spesal (Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) della Asl Bat.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author