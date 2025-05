Aloe Vera e ospitalità: la nuova identità turistica di Martano

La città vuole diventare modello di sviluppo sostenibile puntando su natura e accoglienza

Nel cuore del Salento, Martano si afferma come uno degli esempi più virtuosi di valorizzazione territoriale e promozione turistica sostenibile. La cittadina, guidata dal sindaco Fabio Tarantino, ha recentemente ospitato un evento di due giorni con dibattiti e incontri dedicati a raccontare la propria strategia di rilancio.

Elemento centrale di questa visione è la trasformazione di Martano nella “Città dell’Aloe Vera”, un’identità simbolica ma fortemente strategica. La scelta di puntare sull’aloe, pianta nota per le sue proprietà benefiche, riflette l’impegno verso un turismo orientato al benessere, alla natura e alla sostenibilità ambientale. L’aloe diventa così il nuovo emblema di un territorio che guarda avanti, senza perdere il legame con le proprie radici.

Fulcro dell’offerta turistica è il Naturalis Bioresort, struttura di eccellenza immersa nel paesaggio salentino. Il resort, situato a pochi chilometri dal centro urbano, è diventato punto di riferimento per un’accoglienza autentica e di qualità, attrattiva non solo per il mercato nazionale ma anche per visitatori internazionali. Non è raro che coppie provenienti da tutto il mondo scelgano proprio Martano per celebrare matrimoni e vivere esperienze di benessere immersi nella natura.

Uno degli aspetti più rilevanti dell’esperienza Martano è la collaborazione sinergica tra amministrazione comunale e realtà private, un modello di co-marketing che ha permesso di costruire una narrazione coerente e vincente del territorio. Una strategia che ha unito visione pubblica e intraprendenza imprenditoriale, dimostrando come lo sviluppo turistico possa nascere dalla cooperazione e dalla condivisione di obiettivi comuni.

Con questa impostazione, Martano si propone non solo come destinazione turistica, ma come laboratorio di buone pratiche per l’intera regione, aprendo la strada a un nuovo modo di pensare il turismo nel Sud Italia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author