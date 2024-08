Crolla palazzo in pieno centro, il video del collasso

LATIANO – Passata la paura, a Latiano è il giorno degli interrogativi sulle cause del crollo dello stabile di via Francavilla, andato giù nella notte tra giovedì e venerdì. Il video di una telecamera di sorveglianza mostra il momento del collasso della struttura.

Crollo palazzo in pieno centro, il video del collasso

Poco più due secondi. Tanto è bastato perché quel palazzo di via Francavilla collassasse, per un crollo completo, repentino, impressionante. Per una tragedia evitata solo dal fato: il destino ha voluto che il cedimento si verificasse alle 4 di mattina, quando nessuno era all’interno del negozio, chiuso a quell’ora. Quando nessuno era in strada.

Il video del crollo, registrato da una telecamera di videosorveglianza di una vicina attività commerciale, è già stato acquisito dalla Procura di Brindisi. Il pubblico ministero Giuseppe De Nozza indaga sulle cause che, non era neppure l’alba di venerdì, hanno portato al crollo dello stabile. Lì dove, per 11 anni, è stata ospitata la rivendita di detersivi” Li.qui.dò”, gestita da un commerciante di Francavilla Fontana.

Crollo palazzo, il sequestro e le indagini

L’area è stata transennata e ciò che rimane del palazzo, di proprietà di un uomo del posto residente all’estero, è sotto sequestro: passata la paura, a Latiano, il day after, è il giorno degli interrogativi.

Scongiurata la presenza di feriti sotto le macerie, ora è il momento degli interrogativi. Come ha fatto quell’immobile, antico ma ristrutturato agli inizi del secolo, ad andare giù in quel modo, all’improvviso, in così poco tempo? La pista del dolo non viene presa in considerazione dagli investigatori. Si pensa al cedimento della base della struttura per cause, al momento, tutte da comprendere, tutte da accertare.

