Brindisi, sequestrati oltre 5.000 litri di gasolio agricolo

Nei giorni scorsi i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brindisi, nell’ambito delle autonome attività istituzionali a tutela delle entrate nel settore dell’I.V.A., delle accise e delle altre imposte di consumo, hanno sottoposto a sequestro oltre 5.400 litri di gasolio agricolo e circa 200 kg di “canapa”, rinvenuti illecitamente nella disponibilità di un’azienda agricola dell’interland del capoluogo di provincia, denunciando a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi un responsabile.

L’ingente sequestro di combustibile e di infiorescenze è stato effettuato nelle fasi di avvio di un controllo di natura fiscale nei confronti della predetta impresa, la quale – operante nel settore della coltivazione di ortaggi, fiori, spezie e piante aromatiche – risultava formalmente avere la disponibilità di diverse serre riscaldate a mezzo di motori alimentati con gasolio agricolo (acquistato a tassazione agevolata).

All’atto dell’intervento, i finanzieri hanno subito riscontrato una situazione dell’azienda agricola completamente diversa da quella che risultava dai preliminari accertamenti svolti, rilevando che:

le serre – che sarebbero dovute essere adibite a coltivazione – di fatto erano completamente in stato di abbandono, prive delle relative coperture, fatiscenti e chiaramente in disuso da molto tempo;

l’impianto di riscaldamento azionato da motori alimentati con gasolio agricolo era dismesso, obsoleto e non più funzionante;

sul luogo erano presenti numerosi serbatoi di carburante, all’interno dei quali erano al momento stoccati oltre 5.400 litri di gasolio agricolo, nella piena disponibilità del titolare dell’impresa.

Gli immediati riscontri effettuati hanno consentito alle Fiamme Gialle di appurare non solo che il combustibile rinvenuto non veniva utilizzato per l’azionamento dell’impianto di riscaldamento delle serre, ma anche che, dall’inizio del 2025, la stessa azienda aveva acquistato oltre 140 mila litri di gasolio agricolo per un consumo di circa 1.500 litri al giorno e un’evasione di imposta – per il solo anno corrente – di circa 70.000 euro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author