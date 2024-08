Contromano sulla Statale 106: un morto e un ferito grave

MASSAFRA – Un uomo di 68 anni ha perso la vita in seguito a un violento scontro tra un’auto e un furgone, avvenuto intorno alle 8.30 di sabato 31 agosto sulla strada Statale ionica 106, nei pressi dello svincolo per Chiatona sulla corsia in direzione Taranto, al km 479,9, nel territorio di competenza di Massafra.

Quando sono giunti sul posto i soccorritori del 118, per il 68enne originario di Statte, che viaggiava su una Honda Civic. non c’era più nulla da fare. Soccorso e ricoverato in ospedale in “codice rosso” il conducente del furgone.

Sul posto la Polizia Locale di Massafra, con il comandante Mirco Tagliente, e una pattuglia dei Carabinieri per effettuare i rilievi necessari per accertare la dinamica dell’incidente mortale. Stando a una prima ricostruzione, l’auto su cui viaggiava la vittima avrebbe percorso circa otto chilometri contromano.

Sono intervenuti con due mezzi anche i Vigili del Fuoco di Castellaneta, durante le operazioni di rimozione dei veicoli la corsia interessata della Statale Jonica è stata a lungo interrotta al traffico. I due mezzi coinvolti nel sinistro sono stati sequestrati.

