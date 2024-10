Putignano: pestato 35enne, muore al pronto soccorso: indagano i carabinieri

PUTIGNANO – È forse vittima di un pestaggio il 35enne morto questo pomeriggio nel pronto soccorso dell’ospedale di Putignano dove sarebbe arrivato in codice rosso. Le sue condizioni – stando alle valutazioni del personale del 118 – sono risultate immediatamente critiche tanto che l’ambulanza lo ha portato nell’ospedale della cittadina del carnevale anziché nel capoluogo. A Putignano i medici si sarebbero accorti della gravità della situazione tanto che dopo pochi minuti per l’uomo non c’era più nulla da fare. Sul posto i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l’intera vicenda.

