Adelfia, cade dal balcone mentre fa le pulizie: muore 67enne

ALDELFIA – Stava facendo con tutta probabilità le pulizie di casa sul balcone quando per cause in fase di accertamento avrebbe perso l’equilibrio cadendo per strada. È accaduto nelle scorse ore ad Adelfia, nel Barese. Vittima del tragico incidente – probabilmente causato da un malore – una donna di 67 anni. Il marito 73enne era in casa con lei in quel momento ma gli inquirenti non escludono la pista dell’infarto. Soccorsa dal personale del 118, è morta in ambulanza mentre raggiungeva il Di Venere di Carbonara. Sul posto è arrivata la scientifica e spetterà all’esame autoptico fugare ogni dubbio.

