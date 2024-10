Bari, malamovida all’Umbertino: nuova ordinanza di Leccese

BARI – È stata firmata dal sindaco l’ordinanza finalizzata ad arginare gli effetti negativi della movida da attuarsi in via sperimentale nel quartiere Umbertino, dal prossimo 17 ottobre al 4 dicembre.

Il provvedimento, frutto di un lungo percorso di ascolto e confronto con i residenti e i gestori degli esercizi commerciali della zona, rappresenta una risposta all’aumento del senso di insicurezza e al peggioramento della qualità della vita della popolazione, più volte segnalati dai residenti (in forma individuale e associata), che lamentano forti schiamazzi, fenomeni di ubriachezza molesta e mancato rispetto delle norme igieniche e di decoro negli spazi di pertinenza di bar e locali come pure negli spazi pubblici della zona.

A tali fenomeni si sono accompagnati, nel tempo, frequenti episodi di violenza verosimilmente provocati dall’abuso di alcol e droghe, com’è stato documentato da numerosi articoli di stampa e filmati diffusi sui social oltre che dagli atti della Polizia Locale redatti a seguito di diverse richieste d’intervento alla centrale operativa e numerosi esposti presentati dai residenti.

La questione è stata inoltre esaminata in alcune riunioni del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza presso la Prefettura di Bari durante le quali, preso atto del fenomeno e delle sue ricadute sulla vivibilità urbana, è stato richiesto al Comune di adottare misure atte a contrastarne gli effetti peggiori.

Contestualmente l’amministrazione comunale, grazie a una convenzione con Arpa Puglia, ha disposto un’attività di rilievo fono-acustica nell’area attenzionata compresa tra il teatro Kursaal Santalucia e largo Adua. I risultati di questo monitoraggio hanno registrato i livelli di inquinamento acustico evidenziando come la media dei valori complessivi, in una intera settimana, confermi il dato critico del clima acustico nelle ore serali/notturne.

È evidente, quindi, come tutte le circostanze rilevate attestino una frequentazione massiva dei luoghi indicati, con un aggravio nei pressi dei numerosi esercizi di somministrazione presenti e un contestuale disagio in termini di vivibilità, sicurezza e quiete pubblica nella zona, specie in orario notturno.

