Puglia, ZES Unica: Un nuovo capitolo per lo sviluppo del Sud Italia

Nelle ultime ore, un importante passo avanti è stato compiuto verso lo sviluppo economico del Sud Italia con l’avvio della prima cabina di regia per la ZES Unica. Questo significativo evento segna un punto di svolta nella storia delle Zone Economiche Speciali (ZES), rappresentando un momento di concreta azione e di visione a lungo termine.

Le dichiarazioni dei parlamentari pugliesi di Fratelli d’Italia (FdI) sottolineano l’importanza di questa iniziativa e smentiscono le voci pessimistiche che avevano parlato di ritardi e accentramento delle funzioni. Al contrario, il Governo ha dimostrato di avere una chiara strategia e una visione ben definita per la ZES Unica, avviando sin da subito una stretta collaborazione con le istituzioni locali e le organizzazioni territoriali.

La cabina di regia, presieduta dal Ministro Raffaele Fitto, è stata istituita per garantire un efficace indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio dell’intero processo relativo alla ZES Unica. Questo organismo sarà il punto di riferimento per tutte le decisioni e le scelte operative, coinvolgendo attivamente i Ministeri competenti, le otto Regioni coinvolte e le associazioni territoriali.

È importante sottolineare che la ZES Unica rappresenta uno strumento fondamentale per il rilancio dell’economia del Sud Italia, consentendo alle regioni meridionali di competere non solo a livello nazionale, ma anche a livello europeo. Attraverso l’attivazione dello sportello unico con Unioncamere e la verifica puntuale delle attività in corso, il Governo dimostra la propria determinazione nel garantire il successo di questa iniziativa e nel favorire lo sviluppo sostenibile delle aree più svantaggiate del Paese.

Le parole dei parlamentari pugliesi di FdI riflettono un ottimismo concreto e una fiducia nel potenziale della ZES Unica nel contribuire al rilancio dell’economia meridionale. È ora di guardare avanti con determinazione e impegno, lasciando alle spalle i dubbi e le incertezze del passato. La cabina di regia ha di fronte a sé un compito straordinario: far decollare un progetto che rappresenta una vera e propria opportunità di crescita e di sviluppo per il Sud Italia.

