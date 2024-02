Roma – Tajani non molla e tira dritto per il secondo mandato a Vito Bardi. La Basilicata andrà alle urne il 21 e 22 aprile. Ma anche la Lega fa pressing sulla Regione in lizza c’è il sindaco ed ex senatore del carroccio, Pasquale Pepe che si dice pronto a correre. Domenica intanto toccherà alla Sardegna e sarà il primo test sulla tenuta elettorale della destra di governo. I leader della coalizione, Meloni, Salvini, Tajani e Lupi, saliranno sul palco della Fiera di Cagliari per tirare la volata a Paolo Truzzu. In questo quadro, rientra la discussione sul terzo mandato che divide i partiti di Governo fermi sulle rispettive posizioni dopo l’emendamento presentato dalla Lega. Ma è un’idea che fa discutere tutti i partiti. Il Pd sulla questione è possibilista. Per Avs e pentastellati questo è un vero e proprio teatrino stucchevole sulle poltrone

