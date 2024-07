Puglia tra regioni eccellenti in sanità, Emiliano ‘Migliorare ancora’

“Siamo consapevoli della necessità di migliorare costantemente la qualità dell’assistenza per i cittadini pugliesi. La certificazione ministeriale conferma il buon lavoro svolto in questi anni: quando sono diventato presidente, la Puglia era l’ultima regione nella classifica italiana dei Lea, mentre oggi siamo tra le regioni pienamente adempienti. Questo nuovo sistema di monitoraggio analizza aspetti qualitativi ed equitativi, non solo quantitativi. Vogliamo crescere e migliorare ancora, grazie alle potenzialità del nostro sistema e soprattutto alle capacità e allo spirito di servizio dei nostri professionisti”. Queste le parole del governatore pugliese Michele Emiliano, in risposta ai risultati del report del Ministero della Salute.

