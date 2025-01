Promozione, un derby beffardo per la Virtus Bisceglie

La Virtus Bisceglie deve accontentarsi di un pareggio nel derby casalingo contro la Soccer Trani, chiuso sull’1-1 al “Di Liddo”. Una gara dominata dalla squadra di Di Corato, che ha mostrato carattere e qualità ma è stata punita dalla sfortuna (ben tre legni colpiti) e da un gol rocambolesco subito nel recupero.

La Virtus parte forte e sfiora il vantaggio all’11’ con una punizione magistrale di Camporeale, fermata dall’incrocio dei pali. È però Di Franco a sbloccare il risultato al 19’, con un tirocross che sorprende il portiere ospite Pinnelli. Il Trani risponde al 31’ con un tiro dalla distanza di Vitale, deviato in corner da Sibio. Sul finire del primo tempo, l’arbitro Morleo finisce nel mirino per alcune decisioni discutibili, tra cui un rigore assegnato al Trani per un presunto tocco di mano: Vitale, però, calcia fuori.

Nella ripresa la Virtus crea diverse occasioni per raddoppiare, con Camporeale e Difrancesco protagonisti, ma senza fortuna. Caputo al 69’ colpisce la traversa, e lo stesso destino tocca a un’autorete sfiorata da Ragno all’80’. Quando la vittoria sembrava a portata di mano, il Trani trova il pareggio al 91’ con un colpo di testa di Piombarolo su una lunga rimessa laterale.

Un punto che muove la classifica per i biancazzurri, ma resta il rammarico per un successo mancato nonostante una prestazione convincente.

Virtus Bisceglie-Soccer Trani 1-1

Marcatori: 19’ Di Franco (VB), 91’ Piombarolo (ST).

Virtus Bisceglie: Sibio, Cavorsi (75’ Losapio), A. Quacquarelli (77’ Basile), V. Quacquarelli, Monopoli, Camporeale, Di Franco, Vecchio, Caputo (88’ Trawaly), Porcelli, Difrancesco (66’ Dascoli). All. Di Corato.

Soccer Trani: Pinnelli, Rizzi (75’ Piombarolo), Elia, Riondino, Campanella, Beroshvili (56’ Salvemini), Binetti (68’ Nannola), Precchiazzi (64’ Ragno), Terrone, Vitale, Pugliese. All. Giangaspero.

Arbitro: Morleo di Brindisi.

Espulso: Terrone (ST) al 36’.

Ammoniti: Beroshvili, Camporeale, Porcelli, Ragno, Cavorsi, Binetti, Precchiazzi, Vitale, Monopoli, Caputo.

