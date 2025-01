Eccellenza, un 2025 da incubo per l’Unione Calcio Bisceglie

Il 2025 si apre in salita per l’Unione Calcio Bisceglie, che continua a faticare in campionato. Nelle prime sei gare del nuovo anno, gli azzurri hanno raccolto appena due pareggi e, con la sconfitta per 3-1 a Gallipoli, vedono la zona playout farsi sempre più vicina. A pesare è la dinamica del match, che sembra replicare il copione della precedente trasferta ad Acquaviva: gol subito nei primi minuti, reazione parziale e crollo finale nel tentativo di raddrizzare la partita.

Sul campo dell’“Antonio Bianco” bastano solo 27 secondi ai padroni di casa per andare in vantaggio: Amarildo sfrutta una disattenzione sulla fascia destra azzurra, servendo lungo Prinari, che supera Guglielmi in velocità e offre un assist d’oro a Tarantino, libero al centro dell’area per battere Troilo. Il Gallipoli sfiora il raddoppio già al 3’, ma Amarildo calcia alto da pochi passi. L’Unione reagisce timidamente con Amoroso e Saani, ma è un rigore al 22’, trasformato proprio da Amoroso, a riportare il punteggio in parità. Da lì in poi, il primo tempo si mantiene equilibrato, con una sola grande occasione per i giallorossi al 39’, quando Troilo respinge un tentativo di Bellino.

La ripresa segue lo stesso copione della prima frazione: il Gallipoli colpisce ancora con Tarantino al 9’, bravo a sfruttare un rimpallo dopo l’uscita di Troilo. L’Unione prova a reagire, ma manca di precisione sotto porta: Suriano e Amoroso sprecano le chance migliori tra il 77’ e l’83’. Nel finale, gli azzurri si sbilanciano alla ricerca del pareggio, ma al primo minuto di recupero è Ramirez a chiudere i conti con un gran tiro a giro che si insacca sotto l’incrocio.

L’Unione resta invischiata in zona playout, ma con il quinto posto distante solo quattro punti. Decisiva sarà la prossima gara contro il Ginosa, penultimo in classifica, in programma giovedì 30 gennaio al “Di Liddo”.

Gallipoli-Unione Calcio Bisceglie 3-1

Reti: 1’ p.t. Tarantino (G), 22’ p.t. Amoroso (r) (U), 9’ s.t. Tarantino (G), 46’ s.t. Ramirez (G).

Gallipoli (5-3-2): Menendez; De Vito, Benvenga, Iborra, Galan, Bellino (7’ s.t. Sansò); Tarantino, Scialpi, Prinari (7’ s.t. Morleo); Schirosi (7’ s.t. Ramirez), Amarildo (47’ s.t. Cardamone). All. Sportillo.

Unione Calcio (4-4-2): Troilo; Bufi (17’ s.t. La Notte), Monopoli, Guglielmi, Petrizzelli; Soldani (21’ s.t. Suriano), Andriano (39’ s.t. Mastrapasqua), Paolillo, Pelosi (39’ s.t. Dembelé); Amoroso, Saani. All. Monopoli.

Arbitro: Marco Ventrone (Roma 1).

Ammoniti: Scialpi (G), Monopoli (U), Iborra (G), Schirosi (G), Morleo (G), La Notte (U)

