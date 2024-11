Promozione, Soccer Trani: ‘Per noi inizia un nuovo campionato’

“Domani inizia un nuovo campionato per noi”. A dichiararlo è Fabrizio Mascia, tecnico della Soccer Trani, alla vigilia della sfida di campionato con il Lucera. “Ringrazio la società che, in un momento delicato, ha continuato a sostenerci: questo è sintomo di grandi ambizioni. I ragazzi hanno sofferto per i risultati negativi, ma li ho visti determinati a ripartire insieme. Tutti i nuovi innesti sono pronti, anche se Nannola potrebbe avere bisogno di qualche giorno in più. Giocare al “Lapi” sarà una grande emozione, ma ci serviranno coraggio e intensità per non lasciare spazio a un avversario forte come il Lucera.”

Al tecnico fa eco Leo Scaringi, club manager della Soccer Trani: “Siamo molto orgogliosi dei quattro nuovi innesti, certi che porteranno un impatto positivo sul gruppo. Abbiamo fatto uno sforzo per alzare il livello, e per questo ringrazio il nostro ds Luca Pasquadibisceglie, il dg Sante Scaringi e il vicepresidente Ignazio Di Lauro. Per quanto riguarda lo stadio, se oggi siamo qui lo dobbiamo alle promesse mantenute dall’amministrazione comunale. Domani ci saranno molte iniziative nel pre-partita che coinvolgeranno l’intera società. Giocare nel nuovo stadio intitolato a Nicola Lapi sarà un’emozione unica”.

