Gravina, Attoma: “Francavilla da non sottovalutare”

Il Gravina, contro il Francavilla FC, ha l’occasione di vincere per la prima volta in stagione per tre partite consecutive. Un’altra vittoria permetterebbe ai gialloblù di agganciare la Virtus Francavilla, in caso di non vittoria di quest’ultimi. La squadra, però, non saranno guidato da Luca Tiozzo vista la squalifica, ma dal vice-allenatore Ronny Attoma. Di seguito, le sue parole e del vice-presidente Tonino Giannelli.

Ronny Attoma

Sulla partita: “Sarà un match da non sottovalutare, affronteremo una squadra insidiosa, anche se provengono da tre sconfitte consecutive. E’ una squadra che ha gioco, tecniche e dei buoni giocatori. Noi non abbiamo niente in meno del Francavilla FC. Non guardiamo la classifica quando affrontiamo la squadra, cerchiamo di preparare la partita al meglio”.

Sulla coppia Santoro-Stauciuc: “Come ha detto il mister, possono giocare insieme. Hanno un bel rapporto, che raramente si vede nel calcio. Entrambi stanno facendo bene. Ovviamente c’è chi ha più minutaggio, ma non significa nulla. Siamo contentissimi di tutti, sanno che devono dare tutto per questa maglia anche per un solo minuto da giocare”.

Sulla squadra: “Stiamo bene, saranno tutti disponibili”.

Tonino Giannelli

Sul mercato: “La società al momento non ha richieste, nè voglia di privarsi di questi giocatori che stanno facendo bene. Ovviamente poi spetta anche a loro decidere. Non vorremmo rovinare questo giocattolo che sta facendo tanto bene. Al momento non ci sono cambiamenti in programma”.

Sullo stadio e i tifosi: “Sappiamo la difficoltà di dover giocare fuori, anche se parliamo di 30km. Si aprono altri scenari, di entusiasmo con tutti la comunità che ci accorre. La squadra sta facendo bene, i tifosi sono sempre presenti nonostante le problematiche. Stiamo recuperando l’entusiasmo che si era un po’ perso nelle ultime partite. Chiedo ai tifosi di sostenerci, cerchiamo di essere uniti e di essere presenti allo stadio. La squadra ne ha bisogno. Ho incontrato sia l’impresa che la direzione ai lavori che ci hanno assicurato il campo quanto prima. Pensiamo che il girone di ritorno lo faremo in casa”.

