Picerno beffato in extra time: termina 1 a 1 al “Viviani” contro il Sorrento

Un solo punto di differenza in classifica tra Sorrento e Az Picerno che si affrontano al “Viviani” di Potenza in questa 15esima Giornata del Campionato di Serie C, Girone C. Lucani che arrivano carichissimi dopo aver battuto la prima della classe al “Curcio” lo scorso 9 novembre, campani che vorranno invece rimediare subito alla sconfitta esterna contro il Latina. 4-3-1-2 il modulo di partenza scelto da Barilari, 4-2-3-1 quello da Tomei che schiera Volpicelli centravanti.

La prima conclusione è di marca rossonera con Guadagni che al quarto non crea grossi problemi a Summa con un tiro dal limite. Due minuti dopo Pagliai mette una palla interessantissima in area sulla quale Volpicelli non ci arriva di un soffio. Al minuto 13, dagli sviluppi del primo corner di marca campana, Gilli è provvidenziale a murare col corpo sulla linea della porta la spizzata di Blondett. Occasionissima per il Sorrento al 25esimo con Di Somma che a due passi da Summa è scoordinato nella girata. Ancora il Sorrento 60 secondi dopo con Musso che da posizione angolata calcia sull’esterno della rete. Alla mezz’ora primo tiro verso la porta dei melandrini con Petito di testa che però calibra male la mira. Azione successiva è Musso a caricare il destro dal limite con il pallone che sfiora la traversa. Al 35esimo goal annullato ad Esposito per il tocco ininfluente di Petito che si fa sorprendere in posizione di out side. L’ultima occasione del primo tempo ce l’ha Petito che da fuori area calcia alto sulla traversa.

Nella ripresa Picerno pericoloso al quarto minuto con Allegretto che di testa, da buona posizione, sfiora la rete del vantaggio. Vantaggio che arriva al 13esimo e porta la firma di Santarcangelo (0-1), subentrato nella ripresa a Petito, che è rapidissimo a ribadire in rete la respinta di Del Sorbo sulla deviazione di Di Somma. Al 23esimo tentativo dal limite destro dell’area di Carotenuto che si coordina bene e al volo manda la palla di poco fuori. Al minuto 27 Guadagni protesta per un fallo di mani in area sul suo colpo di testa, ma il direttore di gara fa proseguire. Nel primo dei 6 minuti di recupero Sorrento pericoloso con Russo che di testa non imprime la giusta forza. Sul finale è miracolo l’estremo difensore melandrino a congelare il risultato sul tiro insidiosissimo di De Francesco ma non può nulla al 51esimo sull’incornata vincente di Todisco (1-1) che fa esplodere di gioia i supporters rossoneri.

Occasione sciupata nei minuti di extra time per la “Leonessa della lucania” che porta a casa un punto prezioso contro un avversario ostico che ci ha creduto fino alla fine.

IL TABELLINO DI SORRENTO – AZ PICERNO (1 – 1)

Sabato 16 novembre 2024, ore 17.30, stadio “A. Viviani”: 15a Giornata Campionato Serie C – Girone C

SORRENTO (4-3-1-2): Del Sorbo, Todisco, Di Somma, Blondett, Panico (43’ st Russo); Carotenuto (38’ st Colangiuli), De Francesco, Cuccurullo (38’ st Polidori); Cangianiello (15’ st Scala); Guadagni, Musso.

A disp.: Albertazzi, Harrasser, Vitiello, Fusco, Cadili, Colombini, Lops, Cardoselli, Esposito.

All.: Barilari

PICERNO (4-2-3-1): Summa; Pagliai, Gilli, Alegretto, Guerra; Franco, Pitarresi; Energe (24’ st Vitali), Petito (1’ st Santarcangelo, 44’ st Santi), Esposito (31’ st Cardoni); Volpicelli (24’ st Graziani).

A disp.: Merelli, Nicoletti, Seck, Maiorino, Ragone, Cecere.

All.: Tomei

ARBITRO: Picardi (Viareggio)

Guardalinee: Caldarola – Antonicelli

Quarto uomo: Sarcina

MARCATORI: 13’ st Santrcangelo, 51’ st Todisco

AMMONITI: Pitarresi, Del Sorbo, Vitali, Esposito,

ESPULSI: 40’ st Vitali (doppia ammonizione), Volpicelli (dopo fischio finale)

NOTE:

Ang. 4 – 5

Rec. 3’pt, 6’st

