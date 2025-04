Morte Papa Francesco, l’arcivescovo Bari: “Ci lascia un dono profetico”

BARI – La morte di Papa Francesco ha toccato profondamente anche la Chiesa di Bari-Bitonto, legata al Santo Padre da un rapporto speciale e diretto. L’arcivescovo Giuseppe Satriano, appresa la notizia della scomparsa del Pontefice, ha espresso in un comunicato stampa i sentimenti di gratitudine e commozione che uniscono la comunità diocesana al ricordo di un papato vissuto con segni «eloquenti e profetici».

«Pur nel dolore per questo distacco, che tutti speravamo non così imminente – scrive l’arcivescovo – prevale in noi la gioia e la gratitudine per il dono che Papa Francesco è stato per la Chiesa e il mondo intero». Un legame particolare unisce la diocesi al Santo Padre, che visitò Bari due volte, nel 2018 e nel 2020, in occasione di importanti momenti ecumenici. In quelle occasioni – ricorda Satriano – Papa Francesco contribuì a rafforzare la vocazione di Bari come luogo di incontro e dialogo tra le Chiese cristiane del Medio Oriente.

«Non possiamo dimenticare – prosegue Satriano – che il Vescovo di Roma ha dichiarato che potremmo chiamare Bari la capitale dell’unità della Chiesa. A questo suo mandato ci impegniamo a restare fedeli».

Il comunicato si chiude con l’invito alla preghiera e con la testimonianza della partecipazione della diocesi a un lutto che è anche motivo di speranza nella fede: quella della “Pasqua personale” del Papa, nel passaggio alla vita eterna.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author