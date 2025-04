Calcio, un rinvio che fa discutere: tifosi divisi sulla decisione della Figc

La FIGC, d’intesa con tutte le componenti federali, sospende tutte le competizioni ufficiali in programma nella giornata di oggi, dalla Serie A ai Dilettanti. Con questa comunicazione la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha disposto il rinvio a data di destinarsi delle gare in programma oggi, nel giorno di pasquetta. Un rinvio che ha fatto discutere perché, nonostante l’accordo tra tutte le componenti federali, migliaia di tifosi sono in giro per l’Italia e vogliono far valere le proprie ragioni: ” In uno Stato laico è irrispettoso per le tifoserie rinviare gli eventi- si legge sotto le pagine social di Lega B e Federazione, che vedono però anche pareri discordanti – Un rinvio giusto per il dolore che si prova per la morte del Santo Padre” si legge anche. Un evento eccezionale che apre a riflessioni più profonde, tra il rispetto del lutto e l’indotto che il mondo dello sport genera. Nel frattempo la Lega Pro ha ufficializzato la data del recupero del turno odierno: il girone B di Serie C giocherà mercoledì 23 aprile alle ore 18.

