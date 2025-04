Morte Papa Francesco, Leccese: “Bari piange uno straordinario pastore”

“Bari piange uno straordinario pastore capace di parlare al cuore di tutti, con grande semplicità. Lo ricordiamo con affetto anche qui a Bari, dove ha scelto in questi anni di portare messaggi di pace e dialogo. Grazie per averci insegnato, con gesti e sorrisi, l’importanza di prenderci cura gli uni degli altri. Buon viaggio, Papa Francesco”. Lo afferma in una nota Vito Leccese, sindaco di Bari.

