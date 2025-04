Morte Papa Francesco: bandiera a mezz’asta sul Vespucci

TARANTO – Anche il Tour Vespucci si unisce al cordoglio per la morte di Papa Francesco, esprimendo la propria vicinanza alla Chiesa e ai fedeli in tutto il mondo. La bandiera di Nave Amerigo Vespucci, la storica imbarcazione-simbolo della Marina Militare, è stata issata a mezz’asta in segno di lutto. La cappella della nave, infatti, è riconosciuta come chiesa giubilare.

Il cordoglio è accompagnato dalle parole del Ministro della Difesa, Guido Crosetto: «La scomparsa di papa Francesco ci lascia tutti attoniti e sbigottiti. La famiglia della Difesa italiana, e io per primo, si stringe con affetto e commozione alla Chiesa cattolica e a tutti i fedeli cristiani che ora stanno pregando per l’anima di un Pontefice che lascia un vuoto in ognuno di noi. Papa Francesco ha guidato, con sapienza, umanità e sacrificio, la vita della sua Chiesa e la voce del suo Magistero si è fatta sentire in tutto il Mondo».

Nel rispetto del lutto, l’organizzazione del Tour Vespucci ha comunicato che oggi, nonostante l’impossibilità di riprogrammare le visite già prenotate a Taranto, Nave Vespucci e il Villaggio “IN Italia” resteranno comunque aperti al pubblico, ma senza ulteriori eventi, cerimonie o attività collaterali. Ai visitatori è richiesto il massimo rispetto e sobrietà.

