Capitanata, incidente sulla SS16: due auto si scontrano e prendono fuoco

Orta Nova (FG) – Questo pomeriggio, alle ore 17 circa, sulla Strada Statale 16, all’altezza del Motel Novelli, si è verificato un violento incidente stradale che ha coinvolto sette persone, tra cui due bambini. Fortunatamente, nessuno dei feriti risulta in gravi condizioni e verranno trasportati in codice verde.

L’impatto, avvenuto in direzione Foggia, ha causato l’incendio di uno dei veicoli coinvolti, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e dell’elisoccorso del 118, oltre alle ambulanze giunte sul posto. I rilievi stradali sono in corso da parte dai Carabinieri.

A causa dell’incidente, la carreggiata in direzione Foggia è attualmente chiusa al traffico, mentre sulla corsia opposta, in direzione Bari, si transita su una sola corsia a causa dei detriti finiti sulla sede stradale. Sul posto è stata attivata anche l’ANAS per le operazioni di pulizia e ripristino della viabilità.

Antonella D'Avola