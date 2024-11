Calcio: Giugliano – Potenza 1-2, i lucani volano al secondo posto

POTENZA – Il Potenza non si ferma più e questa volta l’ha fatta davvero grossa, perché ha vinto in rimonta su uno dei campi più difficili del girone C: quello di Giugliano. Protagonista, neanche a dirlo, Salvatore Caturano, autore di una splendida e pesantissima doppietta e dire che sono stati i campani per primi a passare in vantaggio.

De Giorgio si affida al collaudato 4-3-3. Primo tempo noioso con fraseggi orizzontali che non portano a nulla di importante. Nell’equilibrio del “De Cristofaro” arriva al 42imo quell’occasione che sblocca la gara: calcio di rigore per il Giugliano; Njambè si presenta sul dischetto e non fallisce. Una rete che permette ai campani di salire momentaneamente al secondo posto in classifica. Davanti però c’è il Potenza, squadra sorniona e mai doma. All’inizio del secondo tempo esce Riggio ed entra Milesi. La squadra lucana cambia volto e comincia a spingere fino a quando Caturano sfrutta al meglio l’assist di Burgio e realizza la rete dell’1-1. Il Giugliano cerca di correre ai ripari inserendo Balde, ma la storia della partita ha un epilogo preciso e a scriverlo è sempre lui Salvatore Caturano: altro colpo di testa vincente dell’ex Cesena che batte Russo e trova un uno-duo micidiale. Nono risultato utile consecutivo ed è ora il Potenza la vicecapolista, seppur momentaneamente col Cerignola. I ragazzacci di De Giorgio stanno seminando in questo difficilissimo girone c.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author