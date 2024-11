Cerignola, Raffaele: “A Monopoli per preservare questa classifica”

Servirà aver digerito al meglio il boccone amaro di Taranto per affrontare il secondo derby esterno consecutivo, quello di Monopoli, per un Cerignola comunque secondo in classifica. A tal proposito, il Gabbiano dista un solo punto, in terza posizione, e quello di lunedì sera sarà a tutti gli effetti uno scontro diretto. Per Raffaele servirà ripartire con i soliti principi per preservare la piazza d’onore del campionato e mantenere un ritmo da alta quota.

Le parole del tecnico ofantino nel servizio.

