Il Grimal Futsal Barletta ritrova la vittoria in casa. Volare Polignano sconfitto 4 a 1

L’astinenza da vittorie in casa che durava da un mese il Grimal Futsal Barletta la termina grazie al successo, in rimonta sul Volare Polignano che, dal suo canto allunga i tempi rispetto all’ultima e unica vittoria esterna in questo campionato di serie C/1 di calcio a 5.

Finisce 4 a 1 per i biancorossi allenati da Michele Bizzoca, poco lucidi nel primo tempo, ma attenti e travolgenti nella ripresa. Il Volare Polignano si presenta con il palo centrato da Martinez da zero metri e, in pratica, non rischia oltre modo sulle conclusioni di Divincenzo e due volte di Acocella (uno dei migliori tra i suoi). Dalle opportunità create (come quella di Laarbi) al gol il passo è breve per il Polignano: passaggio rischioso all’indietro di Divincenzo che diventa assist per la conclusione di prima intenzione di Carrieri.

Il Grimal Futsal Barletta accusa il colpo anche se Acocella trova Lamacchia a negargli il pareggio, perché le ultime due opportunità prima del riposo capitano sui piedi di Manelli e Zupo. L’intervallo arriva come una salvezza per la squadra di casa che aggredisce il secondo tempo con ben altro piglio. Vivaldo trova il gol del pareggio invalidato da un precedente fallo del numero nove, ma è comunque il segnale di una riscossa per il Grimal Futsal Barletta ha avviato.

La conferma arriva dal gol firmato da Francesco Filannino, caparbio e rapido nel ribadire in rete un pallone respinto dalla difesa ospite. Questa volta è il Volare Polignano ad accusare il colpo con i biancorossi di casa che capiscono il momento e in quattro minuti mettono la partita quasi in cassaforte: Di Corato firma il sorpasso, mentre Divincenzo, dopo un assolo a tutto campo, fissa il punteggio sul 3 a 1. La squadra di Christian Greco fatica a riordinare le idee e trova sulla sua strada anche un Francesco Dibenedetto reattivo su Carrieri e Martinez.

Polignano non sfrutta né la superiorità numerica per l’espulsione di Vivaldo, né l’inserimento del quinto di movimento. Anzi a porta sguarnita è Di Corato a fissare il punteggio sul definitivo 4 a 1 che riavvicina Barletta ai primi posti della classifica e tiene fuori ancora dalla zona play off il Polignano.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author