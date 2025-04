Tricase, Pasquetta al mare per tanti turisti e fuori sede

Un Lunedì dell’Angelo soleggiato e in riva al mare oggi a Tricase, nel basso Salento. In tanti, turisti, fuori sede e abitanti del posto hanno scelto di trascorrere qui le vacanze di Pasqua, tra relax, prime tintarelle, lunghe passeggiate e – per i più impavidi – anche un tuffo in acqua.

About Author