Tiro a volo, il tarantino De Filippis argento in Coppa del Mondo

Pasqua da ricordare per la nazionale italiana di tiro a volo, protagonista a Lima nella seconda tappa della Coppa del Mondo. A brillare Silvana Maria Stanco e Mauro De Filippis, salito sul podio nelle rispettive gare individuali.

Nel trap femminile, successo per Silvana Maria Stanco, nata in Svizzera ma originaria di Sturno, in provincia di Avellino. L’azzurra, già medaglia d’argento ai Giochi di Parigi, ha dominato la gara conquistando il gradino più alto del podio davanti alla spagnola Mar Moliné Magrina e alla guatemalteca Marisol Ruano Oliva, campionessa olimpica in carica.

Gran prova anche per Mauro De Filippis, tarantino in forza alle Fiamme Oro, che nella finale del trap maschile ha chiuso al secondo posto, battuto solo dallo statunitense William Hinton. Completano la spedizione azzurra il decimo posto del veterano Giovanni Pellielo e il 14° di Massimo Fabbrizi, argento a Londra 2012.

