Morte Papa Francesco: il cordoglio delle istituzioni pugliesi

Il dolore per la scomparsa di Papa Francesco, avvenuta nel giorno del Lunedì dell’Angelo, ha attraversato con forza anche la Puglia, terra che il Pontefice ha visitato ben cinque volte e con cui aveva un legame profondo. A esprimere vicinanza e cordoglio sono le principali istituzioni regionali, unite nel riconoscere l’eredità spirituale, morale e sociale lasciata da un Papa considerato rivoluzionario e vicino agli ultimi.

Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, ha affidato ai social un messaggio di commozione: “È facile immaginarlo ora accompagnato dagli angeli al cospetto di Dio. Da lui abbiamo imparato la semplicità, l’amore per il Creato, il senso di giustizia e di uguaglianza. Proseguire senza di lui non sarà semplice, ma il suo insegnamento ci guiderà”.

Parole accorate anche da Loredana Capone, presidente del consiglio regionale: “Perdiamo una guida preziosa, capace di avvicinare chi era lontano dalla Chiesa. Francesco è stato un costruttore di pace, un esempio per tutti. La sua vicinanza alla Puglia, terra di accoglienza, sarà per noi memoria viva e impegno futuro”.

Dal fronte della Lega, il capogruppo regionale Giacomo Conserva ha ricordato Papa Francesco come “un campione della pace, un pontefice autentico che ha segnato il suo tempo con parole sempre attese e ascoltate. La Puglia ha avuto l’onore di ospitarlo, custodiamo quel ricordo”.

Anche il senatore leccese Roberto Marti ha voluto omaggiare il Pontefice, sottolineando la sua eredità: “Ci lascia un patrimonio di parole e gesti fondati sulla giustizia, la pace e l’attenzione agli ultimi. È una perdita dolorosa per il mondo intero”.

L’Università di Foggia ha diffuso un messaggio istituzionale a firma del rettore Lorenzo Lo Muzio, in cui la comunità accademica esprime commozione per la morte del Santo Padre: “Francesco ha parlato spesso al mondo universitario, invitandoci a coltivare il sapere come strumento al servizio dell’umanità. La sua figura resta un faro per la formazione delle nuove generazioni”. Il passaggio nel giorno che segue la Pasqua viene letto come simbolo potente della fede che ha testimoniato con la vita.

Dario Iaia, deputato tarantino di Fratelli d’Italia, ha ricordato l’umiltà e la forza di Francesco: “Oggi torna alla casa del Padre lasciandoci più soli, ma anche più ricchi dei suoi insegnamenti. Pregheremo per lui, le campane suoneranno a lutto in tutta Italia”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author