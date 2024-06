Promozione, Lucera: annunciati gli acquisti di D’Aries e Sciretta

Il Lucera ha ufficializzato l’accordo, valido dal 1° luglio, con il centrocampista Alberto D’Aries. Per il giocatore classe 2000 si tratta di un ritorno, avendo già militato nella stagione sportiva 2017/18 nel campionato Juniores con la casacca biancoceleste, durante il quale ha esordito tra i professionisti segnando anche un gol al Comunale.

D’Aries, cresciuto nel GSD San Pio X Lucera, ha accumulato una notevole esperienza in Eccellenza giocando con Roseto, Team Orta Nova e Polisportiva Fortore, contribuendo significativamente alla promozione del club giallonero nel massimo torneo regionale con due successi consecutivi.

Contestualmente, il Lucera ha annunciato l’ingaggio del portiere Giulio Sciretta, anch’egli operativo dal prossimo 1° luglio. Classe 1998, Sciretta si è formato nel Settore giovanile del Calcio Foggia 1920, raggiungendo la Prima squadra nella stagione 2015/16. In seguito, ha giocato in Serie C con il Melfi, per poi disputare diversi campionati di Eccellenza con Lavello, Ripacandida, Atl. Vieste, Pietramontecorvino, Venosa e Real Guglionesi. La sua ultima esperienza è stata nel campionato di Promozione campano con Savignanese e Lions Grotta.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author