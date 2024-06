Cerignola, in attacco sarà rivoluzione. Obiettivo Cuppone, la situazione

CERIGNOLA – Via ad una settimana rovente in casa Cerignola, sì perché le temperature probabilmente si abbasseranno ma non in via Napoli, dove il mercato entrerà nel vivo. Prima le uscite, con tante situazioni in ballo, poi, di conseguenza, le operazioni in entrata.

La prima che potrebbe andare in porto riguarda Pippo D’Andrea, in queste ore sempre più vicino al Catania. Forte accelerata nelle ultime ore, la trattativa sarebbe a buon punto e i due club potrebbero presto raggiungere l’intesa definitiva. Per l’attaccante dovrebbe trattarsi di un triennale. I gialloblù si apprestano, dunque, a salutare il loro ultimo capocannoniere: per D’Andrea 16 reti nell’ultima stagione, 21 totali nei due campionati trascorsi in riva all’Ofanto.

Catania che resta fortemente interessato anche a Galo Capomaggio: sul piatto condizioni economiche importanti, i contatti proseguono nel gioco delle parti. Occhio anche all’Avellino, che incontrerà l’entourage del centrocampista, Capomaggio gradirebbe la destinazione, anche perché ritroverebbe Michele Pazienza, saranno giornate movimentate.

In attacco sarà dunque rivoluzione. Situazione calda anche quella relativa a Giancarlo Malcore, l’agente dell’attaccante incontrerà in queste ore la società, un confronto che potrebbe sbloccare la sua cessione, ormai quasi certa. La volontà del bomber è quella di lasciare Cerignola come naturale, ma non contrattuale, conclusione di un percorso iniziato nel 2020, la sua priorità è restare in Serie C, le pretendenti non mancano. L’Audace, però, non intende fare sconti, chi vorrà Malcore dovrà interfacciarsi anche con i gialloblù. Il contratto di Dardan Vuthaj non sarà invece rinnovato, il suo futuro è lontano dal “Monterisi”.

Gli interventi in entrata saranno conseguenza di queste situazioni. Il grande desiderio, nonché ormai vero obiettivo per il reparto avanzato, si chiama Luigi Cuppone, pallino di mister Raffaele. Trattativa serrata, ormai da settimane, con il Pescara, lo dimostra l’incontro in un noto ristorante abruzzese tra i presidenti, Daniele Sebastiani e Nicola Grieco. Gli ofantini vorrebbero abbassare le pretese dei biancazzurri, la situazione è in continuo divenire. Per la difesa spunta l’esperto Gigliotti, in scadenza con il Crotone e proposto ai gialloblù che lo terrebbero in considerazione per sostituire il partente Jimmy Allegrini, ormai ad un passo dalla Virtus Francavilla.

