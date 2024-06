Bari, ritiro ancora a Roccaraso dal 10 al 24 luglio

Per il terzo anno consecutivo sarà Roccaraso a colorarsi ancora una volta di biancorosso. Il piccolo centro dell’Alto Sangro, distante oltre 300 km, è confermato sede del ritiro pre-campionato e accoglierà dalla seconda settimana di luglio i primi passi del nuovo Bari targato mister Longo.

Il club, guidato dal presidente Luigi De Laurentiis, soggiornerà nell’Alto Sangro dal 10 al 24 luglio, svolgendo le sedute di allenamento sul manto erboso del centro sportivo comunale di Roccaraso. In fase di definizione 4 amichevoli. “Ormai siamo un punto di riferimento.

L’economia di Roccaraso ha ottenuto vantaggi in questi anni di collaborazione, visto l’incremento delle presenze dei pugliesi sul nostro territorio” afferma il sindaco della cittadina, Francesco Di Donato. L’Alto Sangro sarà quindi osservato speciale per i ritiri estivi dei grandi club. Oltre al Bari, si alleneranno in Abruzzo anche la Salernitana (a Rivisondoli) e il Napoli (a Castel di Sangro).

