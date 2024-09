Promozione, blitz Otranto, Matino al tappeto

L’undici allenato da mister Vincenzo Mazzeo cala il poker in casa della Virtus Matino e conquista la prima vittoria stagionale lontana dal “Nachira”. Finisce 4-1. Partita vinta con merito quella disputata da Simone Negro e compagni che pure nei primi minuti soffrono la partenza veemente dei locali.

Già al 2’si fa vedere Alessandro Villani, grande ex dell’Otranto: spunto sulla sinistra del numero 10 che lascia partire un rasoterra sul quale è pronto Caroppo alla deviazione in angolo. Il Matino continua a spingere e sfonda anche sulla sinistra, pallone messo in area di rigore e a pochi metri dalla linea di porta Carrino non trova la porta e spreca una grossa opportunità.

Col passare dei minuti l’Otranto del presidente Luigi Santo conquista campo e al primo vero affondo trova il vantaggio. Corre il 12’ e una buona trama sviluppata sulla destra libera al cross Marzo, palla sul primo palo sulla quale Tourè si avventa come un falco e trova il tocco vincente sottomisura.

Il gol carica gli ospiti mentre il Matino fatica a imbastire una qualche reazione. Al 27’, altra bella azione corale biancazzurra e botta dal limite di Valentini, sul sinistro del quale Russo è attento e manda in angelo. La spinta dell’Otranto si concretizza sul finire di prima frazione. Con la tramontana che spinge forte alle spalle il team adriatico raddoppia al 39’. Sulla corsia di destra arriva al cross Angelini, la sfera arriva all’altezza del secondo palo dove è appostato Dante Mossolini: il puntero argentino classe 2002 ha tutto il tempo di controllare di petto e a scaricare forte in porta.

Il terzo arriva allo scadere. Da sinistra, il cross è toccato con la mano da un difensore, calcio di rigore netto: dal dischetto puntuale la trasformazione di Vigliotti, portiere spiazzato e sipario sulla prima frazione di gioco.

Il secondo tempo si apre come si era chiuso il primo, nell’occasione però il penalty è per il Matino. Dagli undici minuti lo specialista di casa Pirretti, calcio forte ma sono straordinari i riflessi di Caroppo che si allunga alla sua sinistra e manda in corner.

Spingono i padroni di casa, mister De Benedictis inserisce l’altro centravanti Perrino e il gol arriva al 13’dopo che in un’altra occasione l’estremo difensore dell’Otranto era stato attento: al 13’, è Carrino a segnare dalla media distanza e a riaccendere le speranze matinese.

Dopo una traversa dalla distanza attorno al 20’ del solito Pirretti, però, i locali perdono lucidità col passare dei minuti. Mister Mazzeo rafforza gli ormeggi con l’ingresso di Liquori e l’Otranto controlla senza particolari difficoltà la parte finale del match.

Al 43’, la gara si chiude in maniera definitiva: Vigliotti serve di testa Tourè sulla mediana, l’attaccante pesca il corridoio giusto per Mossolini che si presenta in solitaria dinanzi a Russo e lo supera sull’uscita con un destro preciso.

Finisce con la festa biancazzurra. L’Otranto sale a quota otto in classifica, domenica sfida casalinga di prestigio al quotato Taurisano.

VIRTUS MATINO – ASD CITTÀ DI OTRANTO 1-4

VIRTUS MATINO: Russo, Suppressa (4’st Nestola), Sperti (33’st Elia), Pirretti, Monteleone, Perrone, Maniglio, Marino, Carrino, Villani (35’st Ferramosca), De Vito. All. De Benedictis. A disposizione: Strafella, Maruccia, Schiavano, Desiderato, De Luca, Musarò.

ASD CITTÀ DI OTRANTO: Caroppo, Angelini (18’st Liquori), Vigliotti, Negro, Conte, Lopez, Marzo (18’st Piccinno), Valentini Mat., Mossolini, Pietrangelo (46’st Ferrer), Tourè (46’st Piscopo). All. Mazzeo. A disposizione: Melito, Beron, Piccinni, Valentini Man., Martin.

ARBITRO: Antonio Paolillo di Barletta.

ASSISTENTI: Alessandro Bellarte di Molfetta – Francesco Catino di Molfetta.

RETI: 13’pt Tourè, 39’Mossolini, 44’Vigliotti (r); 13’st Carrino, 43’Mossolini.

AMMONITI: Perrone e Pirretti (M); Mossolini, Angelini, Pietrangelo (O).

CALCI D’ANGOLO: 6-4 per il Matino.

RECUPERO: 2’pt; 4’st

