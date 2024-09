Promozione, la Soccer Trani espugna Molfetta grazie ai georgiani

In una ventosa mattinata molfettese i dragoni conquistano la seconda vittoria stagionale in un match rivelatosi più complicato del previsto.

A regalare la seconda gioia stagionale in campionato ci ha pensato Beroshvili che di tap-in, su assist del connazionale Jeladze, firma la rete della vittoria tranese. Una grande vittoria di gruppo quella degli uomini di Mascia che hanno fatto impazzire di gioia il settore ospiti gremito di tranesi, circa trecento quest’oggi.

Dal punto di vista tattico consueto 3-4-2-1 per i biancazzurri: Pinnelli tra i pali; in difesa Di Savino, Amoruso ed Elia; sulle fasce a destra Precchiazzi (sostituito per infortunio al 43’) e Grillo a sinistra; in mezzo al campo spazio a Prudente e Beroshvili; sulla trequarti a destra Dell’Oglio (sostituito al 92’ da Riondino) e a sinistra Jeladze (sostituito all’81’ da De Giglio) a sostegno di Piombarolo (sostituito al 61’ da Terrone). 4-4-2 invece per il Borgorosso Molfetta con il duo d’attacco composto da Di Palma e Stefanelli.

La prima palla gol del match è dei dragoni: il corner di Prudente finisce al centro dell’area di rigore e subisce una carambola che diventa quasi fatale per De Santis, lesto a sventare il pericolo. Non succede nulla fino al 43’ quando Precchiazzi subisce una forte botta al ginocchio che lo costringe a uscire anzitempo, sostituito da Dragonetti. Al 44’ i tranesi si fanno rivedere dalle parti di De Santis con Dell’Oglio che prova la conclusione di punta da fuori area senza riuscire però a impensierire il numero 1 molfettese. Quattro minuti più tardi Jeladze centra lo specchio della porta su una punizione da lunga distanza, ma De Santis risponde ancora presente. I primi 45 minuti di gioco terminano 0-0.

Il Borgorosso crea la più grande occasione del match al 48’ con Roselli che tenta una conclusione a giro da fuori area, ma colpisce in pieno il palo. La Soccer si porta in vantaggio al 61’: grande inserimento di Jeladze in area di rigore, cheserve Beroshvili abile ad appoggiarla in porta con la complicità di Roselli. 4 minuti dopo Beroshvili serve Terrone in profondità, impreciso nel calciare verso la porta. All’82’ Roselli si rende ancora pericoloso con una punizione, ma Pinnelli è reattivo e devia in corner. All’85’ azione solitaria di De Giglio che entra in area e tenta la rasoiata che termina di poco al lato. Al 91’ arriva l’ultima occasione del match sui piedi di Terrone che calcia da fuori, ma il suo tiro viene prontamente deviato in angolo. Dopo 5 minuti di recupero il direttore di gara sancisce la fine del match e quindi la seconda vittoria consecutiva dei dragoni.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author