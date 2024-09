Fasano, tesserati Cortès e Dridi

Giungono due movimenti in entrata per il Fasano che ha ampliato ulteriormente l’organico a disposizione del tecnico Gaetano Iannini con l’arrivo dell’attaccante colombiano Joan Edilson Cortès Caicedo e del difensore Yassine Dridi Charrier, classe 2005. Il classe 2000 Cortès, prelevato dal Boyacà Chicò nella massima serie colombiana, ha già figurato per la prima volta negli undici titolari nella trasferta con l’Ischia di ieri, dopo l’intera preparazione estiva agli ordini di Iannini. L’ex CD Macarà, Cùcuta Deportivo, Deportes Quindìo ed Universitario Popayàn in campo può agire sia come seconda punta che da esterno offensivo.

“Sono molto felice di essere finalmente disponibile per la squadra e per dare il mio contributo in campo – dichiara l’attaccante colombiano – è motivo di orgoglio per me entrare a far parte di questo club, e spero di poter ripagare la fiducia riposta nei miei confronti e di contribuire, con goal, assist e buone prestazioni, a rendere felici i miei compagni, la società ed i nostri tifosi”.

Passato nel girone H invece per il difensore under franco-tunisino Yassine Dridi Charrier che approda in biancazzurro dopo le 27 presenze della passata stagione in forza al Rotonda. Il difensore scuola Monaco in campo è schierabile sia come centrale che come terzino.

“Sono decisamente contento di unirmi ad una società prestigiosa come quella del Fasano, seguita da un pubblico caldo ed appassionato – afferma il difensore franco-tunisino – e farò del mio meglio per contribuire a portare la squadra più in alto possibile”.

