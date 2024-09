Eccellenza, tonfo Manduria, il Campi cala il poker

Incontro caratterizzato dal forte vento che ha visto il Manduria scendere in campo privo dell’attaccante Hashik squalificato e padroni di casa, impegnati nel riscattare la sconfitta subita nel turno di Coppa Italia ad opera di biancoverdi.

Al 24’ Brilla Campi in vantaggio con goal di Facecchia. I padroni di casa raddoppiano al 44’ con Caravaglio che trasforma un calcio di rigore concesso dall’arbitro per fallo in area di Farucci.

Seconda fase di gioco, terzo goal per il Brilla Campi al 54’ su sviluppo di un calcio di punizione, Iaia tira da fuori area e segna. Il Brilla Campi chiude il conto con la quarta rete di Romero all’89’.

Brilla Campi: Carriero, De Luca, Maniglia, Iaia, Carrozzo, Olibardi, Carlucci, Caravaglio, Facecchia, Marti, Poletto. A disp.: De Matteis, Tondo, Litti, Attanasio, De Ventura, Torres, Valzano, Diop, Romero. All. Patruno

Manduria: Menendez, Farucci, Chiochia, De La Mata, Spinelli, Cutrone, De Sousa, Coronese , Palumbo, Sosa, Carrozzo. A disp.: Schettino, Teixeira, Aimi, Balanda, Pezzuto, Illiano, Sernia, Zuccaro, De Sagastizabal. All. Marsili

Arbitro: Specchia di Casarano

Reti: 24’ Facecchia, 44’ Caravaglio, 54’ Iaia, 89’ Romero

