Eccellenza, Joof lancia il Corato, Sottile lo riacciuffa

Termina in parità, con il punteggio di 1-1, la sfida della 6a giornata di Eccellenza Puglia, giocata sul neutro del “San Sabino” di Canosa, fra il Bisceglie e il Corato.

Una gara che i nerazzurri giocano per buona parte nella metà campo avversaria, ma in cui si ritrovano costretti a inseguire perché alla prima occasione utile i neroverdi passano, in contropiede, con la rete di Joof al 37′.

Sottile rimette le cose a posto al 51′ e in tutta la ripresa non mancano le occasioni per vincerla: Koné, Carlucci (cui viene annullato un gol per un dubbio fuorigioco) e Mangialardi sono quelli che ci arrivano più vicini, ma la rete non arriva e l’incontro termina 1-1.

BISCEGLIE-CORATO 1-1

BISCEGLIE (3-5-2): Tarolli; Colella (24′ st Aceto), Visani, De Vivo; Carullo (38′ st Ferracci), Pedrini (1’st Mangialardi), Sottile, Pulpito, Carlucci; Ortiz (1’st Kone), Palazzo. A disp. Della Pina, Muciaccia, Beniti, Stefanini, Santoro. All. Loseto.

CORATO (3-4-1-2): Lacirignola; D’Alba, Suriano, Rantucho; Joof (35′ st Dispoto) Fanelli, Dargenio (23′ st Volpe), Gueye; Frappampina; Ingredda, Mastrapasqua (47′ st Petrone). A disp. Zinfollino, Giannini, Calò, Di Bisceglie, Quercia, Caradonna. All. Doudou.

ARBITRO: Pellecchia di Bari.

ASSISTENTI: Alfieri di Lecce e Tullo di Bari.2

RETI: pt 37′ Joof; st 6′ Sottile.

NOTE: angoli 5-1. Recupero: pt 1′; st 3′.

Ammoniti: Dargenio, De Vivo, Visani, Fanelli, Aceto, Petrone.

