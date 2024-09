Eccellenza, sorriso U. C. Bisceglie, Bitonto ko

Prosegue il buon momento di forma dell’Unione, che allunga a quattro la striscia di risultati utili consecutivi, vincendo per 0-1 contro il Bitonto al “Palmiotta” di Modugno; raggiungendo proprio i bitontini a quota 8 punti in classifica.

Il primo tempo è abbastanza incolore, con entrambe le squadre che si dimostrano senza troppe idee, con l’aggiunta della presenza di un forte vento, che sicuramente non ha favorito lo sviluppo del gioco. I padroni di casa hanno provato a tenere il pallone, ma non hanno mai creato delle vere occasioni durante la prima frazione, se non su palla inattiva; come al 7′, con un angolo insidioso di Legari verso la porta di Lullo, o al 30′, quando Legari risolve una mischia in area dopo un angolo, con un destro potente al volo che esce di poco alla destra del secondo palo. Passano in vantaggio però gli ospiti, che durante il primo tempo ostruiscono le linee di passaggio avversarie e ripartono in contropiede; come accade in occasione del gol dello 0-1 di Zinetti, che raccoglie sul secondo palo un cross di Pelosi dalla destra e insacca di testa il gol del vantaggio biscegliese al 40′, risultato che resterà invariato alla fine del primo tempo.

Nel secondo tempo le cose non cambiano, con i padroni di casa costretti ad inseguire; ma senza avere trame di gioco sufficienti a superare l’organizzata retroguardia azzurra. Difatti la seconda frazione non riserva particolari insidie alla porta di Lullo, che al di là di un destro potente di Demichele sul secondo palo, arrivato al 71′ dopo una grande azione in solitaria del 17 bitontino, non deve preoccuparsi di altri grossi pericoli. l’Unione conduce compatta e ordinata fino alla fine, e si porta a casa tre punti preziosissimi per la propria classifica.

U.S. Bitonto Calcio-Unione Calcio Bisceglie 0-1

Marcatori: Zinetti 40′

Bitonto Calcio: Civita, Urbani, Cantalice, Aprile, Forbes, Legari (66′ Cissé), Filoni (79′ Lavoratti), Marchitelli (56′ Latrofa), Demichele, Cissè, Vitale (56′ Amodio) All. Marasciulo

Panchina: Bellavista, Sisto, Latrofa, Sene, Amodio, Lavoratti, Morgese, Napoli, Ungredda

Unione Calcio: Lullo, La Notte, Miano, Luis Alberto, Farinola, Pelosi (90′ Dembelé), De Blasio, Binetti, Zinetti, Amoroso, Suriano All. Monopoli

Panchina: Lutzardo, Petruzzelli, Bufi, Di Corato, Di Pierro, Soldani, Dell’Olio, Ziani, Dembelé

Ammoniti: 2′ Urbano 76′ Farinola 84′ De Blasio

Terna arbitrale: Daniele Consales (Foggia), Roberto Doronzo (Barletta), Roberto Nero (Barletta)

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author