SPIAGGIABELLA – Valorizzare le marine leccesi da Torre Chianca a Torre Rinalda passando per Spiaggiabella, permettendo a cittadini e turisti di goderne la bellezza tutto l’anno aggiungendo servizi ed eventi, che arricchiscano questo ricco patrimonio naturalistico preservando l’ambiente . Su questo sta lavorando la Pro Loco di Spiaggiabella, che ha pensato a specifici progetti per questo territorio. Per realizzare tutto questo già da tempo ha avviato un’importante dialogo con il Comune di Lecce.