SALENTO – Vincenzo, ambulante 50 enne di Brindisi, da 30 anni accompagnato dalla sua macchina dello zucchero filato gira tutta la Puglia e arriva anche in altre città d’Italia, per portare -come dice lui- gioia ai bambini e proprio quella grande passione e amore per questo mestiere riescono a fargli affrontare le numerose difficoltà, che in questi tempi accomunano tanti ambulanti come lui.